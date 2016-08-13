Мосгорсуд отменил решение об аресте счетов "Востокцемента"

Мосгорсуд отменил и направил на новое рассмотрение решение Басманного суда Москвы об аресте счетов группы компаний "Востокцемент" в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП. "Востокцемент" 21 июня сообщил, что ГП через суд наложила арест на расчетные счета ее предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиарда рублей. В компании опасались, что это приведет к проблемам в расчетах с клиентами и выплате зарплаты работникам. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов.

Сообщалось также, что главы нескольких регионов ДФО подключились к ситуации, и сотрудники Теплоозерского цементного завода, "Спасскцемента", "Якутцемента", Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебеночного заводов получили первую часть зарплаты за июнь вовремя. В середине июля часть счетов "Востокцемента" разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу компаний.



"Вчера состоялось заседание Мосгорсуда, где была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы от 31 мая о наложении ареста на банковские счета. Судья Мосгорсуда постановил решение отменить и направить дело на повторное рассмотрение в Басманный суд. Нельзя сказать, что точка в деле поставлена, счета разблокированы и предприятие продолжает полноценно действовать. Но есть уже подвижки", - сообщила представитель предприятия "Востокцемент" Анастасия Эпова.



По ее словам, дата следующего слушания Басманного суда по этому делу пока не известна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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