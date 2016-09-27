Огромные шершни терроризировали жителей приморского поселка
В Находкинский филиал Дальневосточного регионального отряда МЧС России от имени всех жителей улицы Колхозной в поселке Авангард обратилась с просьбой о помощи женщина, - сообщает "Вести: Приморье". Она сообщила, что огромные шершни терроризируют её семью и односельчан. Взрослые очень переживали за детей и боялись отпускать их на улицу.
Дежурная смена Находкинского ПСО прибыла на указанную улицу. При проведении разведки на одном из приусадебных участков спасатели обнаружили на дереве огромное гнездо шершней. Как сообщили в пресс-службе ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", оно было сооружено под старым вороньем гнездом на высоте более 5 метров.
Поскольку дерево было полусухое, без ветвей, спасатели приняли решение спилить его. Гнездо шершней они аккуратно извлекли и сожгли, за что местные жители выразили спасателям огромную благодарность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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