Огромные шершни терроризировали жителей приморского поселка

В Находкинский филиал Дальневосточного регионального отряда МЧС России от имени всех жителей улицы Колхозной в поселке Авангард обратилась с просьбой о помощи женщина, - сообщает "Вести: Приморье". Она сообщила, что огромные шершни терроризируют её семью и односельчан. Взрослые очень переживали за детей и боялись отпускать их на улицу.

Дежурная смена Находкинского ПСО прибыла на указанную улицу. При проведении разведки на одном из приусадебных участков спасатели обнаружили на дереве огромное гнездо шершней. Как сообщили в пресс-службе ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", оно было сооружено под старым вороньем гнездом на высоте более 5 метров.

Поскольку дерево было полусухое, без ветвей, спасатели приняли решение спилить его. Гнездо шершней они аккуратно извлекли и сожгли, за что местные жители выразили спасателям огромную благодарность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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