Приморскую семью спасли от укусов диких насекомых

Осиное гнездо на веранде частного дома по улице Центральной в г. Находке ликвидировали спасатели. Хозяин дома был обеспокоен тем, что дикие насекомые могут покусать его детей и внуков, поэтому обратился за помощью в Находкинский филиал ДВРПСО МЧС России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, спасатели не понаслышке знают, как дети и, особенно, люди преклонного возраста страдают от укусов шершней и ос, некоторые вынуждены вызывать скорую помощь. Спасатели в этом сентябре уже четыре раза выезжали для оказания помощи людям в обнаружении и уничтожении опасных гнезд.

В очередной раз гнездо ос было обнаружено на входе в частный дом, под крышей. Спасатели ликвидировали угрозу.

Следует помнить, что насекомые атакуют и применяют жало только как средство защиты. Человек не интересует осу до тех пор, пока не предпринимает следующих действий: находится слишком близко к осиному гнезду — насекомые старательно оберегают своё жилище и готовы к атаке в случае угрозы; совершает резкие движения при отпугивании — могут восприниматься как угроза; распространяет тяжёлые цветочные запахи духов или надевает одежду ярких расцветок — это может вызвать раздражение насекомых; старается прихлопнуть насекомое — в этом случае оно немедленно постарается укусить; поддаётся панике — сохраняя спокойствие и не делая резких движений, следует отойти от зоны опасности. Если не действовать вышеприведёнными способами, то можно спокойно и без неприятностей существовать в соседстве с насекомыми.

Между тем, опасность близкого соседства с осами состоит в том, что можно не заметить насекомое и нечаянно его потревожить, тогда последует мгновенная атака. Также следует отметить, что не так страшен укус одного насекомого, совсем другое, если атакует стая ос. Также опасен укус насекомого для людей, особо чувствительных к аллергическим реакциям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]