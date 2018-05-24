Последствия карантина: нешуточная опасность подстерегала воспитанников детсада

Шершни стали настоящей угрозой для малышей и воспитателей детского сада в п. Волчанец в Партизанском районе Приморья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, опасные насекомые устроили гнездо прямо на детской игровой площадки - под скворечником на дереве.

Для ликвидации угрозы на место прибыли спасатели дежурной смены Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. В целях безопасности они были одеты в защитные костюмы и использовали противогазы. Поднявшись по лестнице, спасатели аккуратно сняли с дерева гнездо шершней, поместили его в мешок, вынесли в безопасное место и сожгли.

– В детском саду гнездо было сделано, вероятно, еще летом, когда все находились на карантине, - отметили спасатели. - К счастью, гнездо вовремя заметили, никто из детей и взрослых не пострадал и во время ликвидации гнезда не пришлось никого эвакуировать.

В нынешнем сентябре это уже 5 вызов, когда к спасателям Находкинского ПСО обращаются за помощью люди, которые могли пострадать от диких насекомых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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