Опасные насекомые атаковали жителей двух населенных пунктов Приморья

Дважды за минувшие выходные спасатели Находкинского отряда МЧС России выезжали по вызовам о жалящих насекомых. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС, первый вызов поступил из села Екатериновка в Партизанском районе. Пожилая женщина просила помощи спасателей, она сообщила, что во дворе появились осы, которые нападают и жалят людей. Спасателям пришлось вскрывать обшивку на стене деревянного дома, чтобы извлечь гнездо ос и уничтожить его.

Второй вызов - в Рудной Пристани опасные насекомые стали серъёзной проблемой для жителей улицы Школьной. Дежурная смена поисково-спасательного подразделения Находкинского ПСО прибыла на место, спасатели обнаружили и уничтожили гнездо ос.

По мнению специалистов, укус осы опасен тем, что может вызвать резкую аллергическую реакцию. Причем, человек может и не знать, что у него аллергия на яд осы. У склонных к аллергии на токсины, содержащиеся в яде осы, могут возникнуть серьезные проблемы при достаточном его количестве, введенном в организм, вплоть до самой серьезной – анафилактического шока. Нужно знать его симптомы, чтобы немедленно вызвать медицинскую помощь, иначе дело может закончиться летально: опухание рта, языка и гортани; трудности с дыханием и глотанием; тошнота и позывы к рвоте; резкое понижение давления в виде слабости и упадка сил; частое сердцебиение, боль и сжатость в области грудной клетки; металлический привкус; побледнение; обморок.

Любой из этих симптомов является поводом к незамедлительному вызову «скорой помощи», поскольку время может идти на минуты.

Это же необходимо сделать когда: количество укусов превышает 5 для ребенка и 10 – для взрослого, особенно пожилого человека; ужалено горло или рот – эти зоны могут опухнуть и заблокировать дыхание; наличествует один или несколько вышеописанных симптомов; имеется диагностированная аллергия на укусы насекомых.

При отсутствии серьезных симптомов, пораженное место следует промыть теплой водой с мылом, чтобы очистить от возможной инфекции. Для снятия опухоли и снижения болевых ощущений можно приложить холодный компресс, а лучше принять обезболивающее или применить соответствующие мази, кремы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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