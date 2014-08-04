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Жительница Приморья забила черенком от лопаты свою мать в ее день рождения

Жительница Приморья забила черенком от лопаты свою мать в ее день рождения

Фото: dacha.help

48-летняя жительница Приморья заключена под стражу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 5 августа 2019 года в доме на улице Зеленой в селе Никитовка Пожарского района 79-летняя пенсионерка с 48-летней дочерью справляла свой день рождения. Между женщинами возникла ссора, в ходе которой дочь нанесла множественные удары деревянным черенком от лопаты по голове и телу своей матери. От полученных повреждений женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемой предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего по неосторожности ее смерть.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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