"Я тебя породил, я и убью": В Приморье пенсионерка зарезала своего сына-алкоголика

В Приморье задержана 65-летняя пенсионерка по подозрению в убийстве своего сына.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 5 августа 2019 года в доме на улице Паровозная в селе Крутой Яр Красноармейского района потерпевший вернулся в очередной раз домой в состоянии алкогольного опьянения, на этой почве возникла ссора с матерью, которая взяла нож и нанесла потерпевшему не менее 3 ударов в область груди. От полученных ранений потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ведется следствие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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