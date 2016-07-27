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Приморцев просят сообщать о фактах нарушения пограничнго режима экипажами иностранных судов

Приморцев просят сообщать о фактах нарушения пограничнго режима экипажами иностранных судов

Фото: архив vestiprim.ru

Официальное сообщение об этом опубликовано сегодня, 15 августа, на сайте администрации села Преображения Лазовского района Приморья.Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "иностранные шхуны с флагами "терплю бедствие" массово подходят к берегам Приморья".


В сообщении, в частности, говорится, что "В случае если Вы располагаете достоверной информацией в отношении судов под флагами КНР/КНДР просьба сообщить об этом в отделение (пограничная застава) в пгт. Преображение по телефону :

8 (42377) 24-3-69 (круглосуточно). По следующей форме:

Ø  Место обнаружения и удаленность от берега

Ø  Время обнаружения судов , людей

Ø  Количество маломерных судов (шхун) и количество людей на них (примерно)

Ø  Стремятся ли осуществить или осуществляют высадку людей на берег."

В сообщении также указывается, что "в 2018 году, в связи с перемещением на территории Приморского края тайфунов к побережью, в зоне ответственности Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю отмечался заход во внутренние морские воды РФ маломерных судов КНДР по форс-мажорным обстоятельствам, для укрытия от неблагоприятных метеоусловий. По закону сходить на берег без разрешения моряки не могут!

Пограничный режим — это режим пограничной зоны, территориальных вод и внутренних вод, имеющих выход к государственной границе. Пограничный режим определяется государством самостоятельно и нацелен на создание необходимых условий для охраны государственной границы".

"Уважаемые преображенцы, мы с Вами живем на границе! Думаю, гражданский долг каждого из нас соблюдать пограничный режим и помогать в его обеспечении.  Администрация Преображенского городского поселения", - обратился в заявлении к землякам глава Преображенского городского поселения.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • werc / Сегодня, 15:01
    № 1  
     

    Для чего сообщать, чтоб люди в погонах с важным видом сказали, что будут разбираться и тут же забудут. Выйдите в море ночью и увидите как 1000 судов занимаются ловом. Зачем смешить и так лохматая

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