Приморцев просят сообщать о фактах нарушения пограничнго режима экипажами иностранных судов

Официальное сообщение об этом опубликовано сегодня, 15 августа, на сайте администрации села Преображения Лазовского района Приморья.Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "иностранные шхуны с флагами "терплю бедствие" массово подходят к берегам Приморья".





В сообщении, в частности, говорится, что "В случае если Вы располагаете достоверной информацией в отношении судов под флагами КНР/КНДР просьба сообщить об этом в отделение (пограничная застава) в пгт. Преображение по телефону :

8 (42377) 24-3-69 (круглосуточно). По следующей форме:



Ø Место обнаружения и удаленность от берега



Ø Время обнаружения судов , людей



Ø Количество маломерных судов (шхун) и количество людей на них (примерно)



Ø Стремятся ли осуществить или осуществляют высадку людей на берег."

В сообщении также указывается, что "в 2018 году, в связи с перемещением на территории Приморского края тайфунов к побережью, в зоне ответственности Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю отмечался заход во внутренние морские воды РФ маломерных судов КНДР по форс-мажорным обстоятельствам, для укрытия от неблагоприятных метеоусловий. По закону сходить на берег без разрешения моряки не могут!



Пограничный режим — это режим пограничной зоны, территориальных вод и внутренних вод, имеющих выход к государственной границе. Пограничный режим определяется государством самостоятельно и нацелен на создание необходимых условий для охраны государственной границы".

"Уважаемые преображенцы, мы с Вами живем на границе! Думаю, гражданский долг каждого из нас соблюдать пограничный режим и помогать в его обеспечении. Администрация Преображенского городского поселения", - обратился в заявлении к землякам глава Преображенского городского поселения.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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