Рыбаки из КНДР покинули судно и высадились на берег в Приморье — очевидцы
В соцсетях опубликовано видео, записанное в Ольгинском районе Приморья.
«В Ольгинском районе иностранные граждане с рыболовецких шхун уже не просто приплыли к берегу, а высадились и сидят на трассе», — говорится в сообщении.
Информации о том, что корейские рыбаки проявляют враждебность по отношению к местному населению, не поступало.
Напомним, что ранее пограничная служба обратилась к приморцам с призывом сообщать о фактах нарушения пограничнго режима экипажами иностранных судов.
Также ранее "Вести: Приморье" сообщали, что "корейские шхуны терпят бедствие около восточного побережья Приморья (фото)".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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