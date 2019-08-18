Рыбаки из КНДР покинули судно и высадились на берег в Приморье — очевидцы

В соцсетях опубликовано видео, записанное в Ольгинском районе Приморья.

«В Ольгинском районе иностранные граждане с рыболовецких шхун уже не просто приплыли к берегу, а высадились и сидят на трассе», — говорится в сообщении.

Информации о том, что корейские рыбаки проявляют враждебность по отношению к местному населению, не поступало.

Напомним, что ранее пограничная служба обратилась к приморцам с призывом сообщать о фактах нарушения пограничнго режима экипажами иностранных судов.

Также ранее "Вести: Приморье" сообщали, что "корейские шхуны терпят бедствие около восточного побережья Приморья (фото)".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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