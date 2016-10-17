Напавшие на приморских пограничников шхуны конвоируют в Находку
Обе северокорейские браконьерские шхуны, совершившие нападение на российских пограничников, задержаны, сейчас их конвоируют в Находку, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФСБ.
О состоянии раненых российских пограничников информации пока нет.
Отметим, что северокорейские браконьеры постоянно заплывают в воды Приморского края.
«Вести: Приморье» многократно сообщали об их появлении в разных районах края. Обычно массовое нашествие их в российские воды происходит под предлогом укрытия от непогоды во время тайфунов. Например, во время последнего в Приморье спрятались около полутысячи шхун. При этом иностранные рыбаки не тратили время зря, а занимались незаконным ловом, о чем свидетельствуют многочисленные очевидцы.
В августе этого года корейские моряки не просто заходили в местные бухты, но и высаживались на берег. Жители Ольги жаловались на то, что от браконьерских шхун в заливе светло, как днем.
Проблема браконьерства в водах у российских границ весьма актуальна. По данным РИА Новости, в 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.
Однако вооруженное сопротивление в последний раз браконьеры оказывали довольно давно - в октябре 2016 года.
Тогда, три года назад, в ходе задержания были ранены 8 браконьеров, один убит. Также были ранены два пограничника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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