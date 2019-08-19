Тяжело больной житель Приморья получил долгожданную помощь
Инвалид из небольшого села в Чугуевском районе Приморья получил долгожданную помощь. Сергей Шкрабан больше 20 лет прикован к постели после укуса энцефалитного клеща. Год назад семья обратилась в фонд социального страхования - Сергей давно мечтал о специальном мобильном кресле. Получить новое средство передвижения удалось после выхода в эфир программы «Вести: Приморье» сюжета о жителях села Заветное. Ранее Сергей покидал дом только при помощи матери — теперь он сам сможет совершать «прогулки» по родному селу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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