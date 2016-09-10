Мечты сбываются: Коляски для Сергея Шкарбана прибыли в Приморье
«Вести: Приморье», что называется, непосредственно приложили руку к тому, чтобы эта мечта сбылась. В начале июня мы показали репортаж Ольги Артемовой "Обездвиженный приморец из глубинки мечтает об инвалидной коляске" о жителе с. Заветное Сергее Шкарбане. Уже 24 года он прикован к постели после укуса энцефалитного клеща. Врачи боролись за его здоровье, но в возрасте 16 лет парень стал инвалидом, сейчас ему 40. Тело Сергея оказалось практически полностью парализованным. Мужчина даже не может сидеть.
Материал нашей программы вызвал общественный отклик. К решению вопроса в предоставлении необходимых средств передвижения, наконец, подключились социальные службы. Сергею пообещали выделить две специализированные коляски: домашнюю и прогулочную. И вот наконец-то коляски доставили в Приморье.
Екатерина Беспалова, заместитель управляющего Приморским региональным отделением Фонда социального страхования РФ: «В данный момент коляски поступили к нам, во Владивосток. Ведется приемка колясок на комплектность. То есть мы смотрим соответствие этих колясок техническому заданию. Планируем, что сегодня мы завершим приемку, и завтра, скорее всего, коляски будут уже в пути».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.07.2019 Как помочь Сергею Шкарбану?
-
04.07.2019 Обездвиженный приморец из глубинки мечтает об инвалидной коляске
-
07.07.2019 ТОП 3: дикий табун, тройной тариф за потерянный багаж, обездвиженный приморец
-
10.09.2016 Инспекторы ППС задержали подозреваемого в краже детской коляски в Уссурийске
-
28.03.2018 Приморской команде регбистов-колясочников вручили новый инвентарь
-
02.11.2018 Альпинист в инвалидной коляске покорит Фудзияму
Добавить комментарий