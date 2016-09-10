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Мечты сбываются: Коляски для Сергея Шкарбана прибыли в Приморье

Мечты сбываются: Коляски для Сергея Шкарбана прибыли в Приморье

«Вести: Приморье», что называется, непосредственно приложили руку к тому, чтобы эта мечта сбылась. В начале июня мы показали репортаж Ольги Артемовой "Обездвиженный приморец из глубинки мечтает об инвалидной коляске" о жителе с. Заветное Сергее Шкарбане. Уже 24 года он прикован к постели после укуса энцефалитного клеща. Врачи боролись за его здоровье, но в возрасте 16 лет парень стал инвалидом, сейчас ему 40. Тело Сергея оказалось практически полностью парализованным. Мужчина даже не может сидеть.

Материал нашей программы вызвал общественный отклик. К решению вопроса в предоставлении необходимых средств передвижения, наконец, подключились социальные службы. Сергею пообещали выделить две специализированные коляски: домашнюю и прогулочную. И вот наконец-то коляски доставили в Приморье.

Екатерина Беспалова, заместитель управляющего Приморским региональным отделением Фонда социального страхования РФ: «В данный момент коляски поступили к нам, во Владивосток. Ведется приемка колясок на комплектность. То есть мы смотрим соответствие этих колясок техническому заданию. Планируем, что сегодня мы завершим приемку, и завтра, скорее всего, коляски будут уже в пути».



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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