Новости Анонс

Сегодня, 15:29
 

Анонс на 21 августа

21 августа с 10.30 до 11.30 в конференц-зале ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» пройдёт пресс-конференция, посвященная безопасности несовершеннолетних пассажиров транспортных средств и их автомам.

21 августа в 14.:00 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания». 

21-26 августа в г. Находка, б. Триозерье - личный Чемпионат и Первенство Находкинского городского округа по спортивному ориентированию «Кубок Триозерья».

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

21 августа – День офицера России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря