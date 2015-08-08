Анонс на 21 августа
21 августа с 10.30 до 11.30 в конференц-зале ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» пройдёт пресс-конференция, посвященная безопасности несовершеннолетних пассажиров транспортных средств и их автомам.
21 августа в 14.:00 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания».
21-26 августа в г. Находка, б. Триозерье - личный Чемпионат и Первенство Находкинского городского округа по спортивному ориентированию «Кубок Триозерья».
21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
21 августа – День офицера России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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