Водители большегрузовов игнорируют запрет на проезд по Штыковскому мосту

Ограничения по массе до 10 тонн на мосту через реку Артемовка были введены 16 августа – после того, как были обнаружены повреждения опоры сооружения. В тот день многотонные машины разворачивали на дорогу через Партизанск, а междугородним перевозчикам обещали направить письма для эксплуатации на данном участке дороги автобусов меньшей массы.

На протяжении пяти дней водители большегрузов нарушают ПДД на мосту: фуры, бензовозы и самосвалы с полными кузовами скального грунта свободно проезжают по аварийному сооружению, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Эти нарушения происходят ежедневно со дня введения ограничений на мосту, то есть с 16 августа. Там постоянно так: стоит или нет экипаж ДПС, водители все равно продолжают ездить, невзирая на дорожные знаки об ограничениях», – рассказал житель Приморского края Валентин.

Отметим, согласно Правилам дорожного движения, за проезд по аварийному мосту машин с большей массой водители рискуют быть оштрафованными. Возле моста каждый день дежурит один мобильный пост Госавтоинспекции. Тем не менее, по информации очевидцев, инспекторы не удосуживаются останавливать многотонные грузовики после нарушений ПДД.

В настоящее время через реку Артемовка возводят временный проезд – средний армейский разборный мост, подобный тому, что устанавливают в Смоляниново через реку Лобога.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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