В вольере спасенного в Приморье леопарда обнаружен другой пятнистый хищник

Необычный гость появился в вольере дальневосточного леопарда Leo 131M, изъятого из дикой природы из-за тяжелых травм. Специалистов Центра реабилитации удивил редкий лесной кот, попавший на видео новой фотоловушки вместе с хозяином территории.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", раненый леопард под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ «Земли леопарда» весной. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации диких животных (МРОО «Центр «Тигр»). Хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем. Силами многих специалистов зверя спасли от смерти, и после двухмесячного лечения в мае он был выпущен в открытый вольер площадью 5 тысяч кв. метров. Поддержку в реабилитации животного оказывает АНО «Дальневосточные леопарды».

Для дополнительного наблюдения за леопардом ветеринары установили в вольере новую фотоловушку. Результаты стали для специалистов сюрпризом: их подопечный оказался не один. На видео одной тропой с леопардом перемещается другой представитель семейства кошачьих – дальневосточный лесной кот, пробравшийся сюда из леса. Небольшое краснокнижное животное благодаря своим размерам смогло пролезть через сетку забора. В вольер, вероятно, его привлекли остатки добычи более крупного собрата.

«Очень интересно наблюдать за тем, какую роль играет лесной кот в данной ситуации, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог Центра реабилитации. – Он должен избегать более крупного хищника, так как сам может стать его добычей. Однако маленький хитрец хорошо ориентируется в пространстве и, похоже, знает, где и когда можно пройти, чтобы безнаказанно полакомиться пищей леопарда, хозяина этой территории».

Очевидно, что дальневосточный лесной кот сильно рискует, пробравшись во владения леопарда, который едва ли станет мириться с подобным соседством. Специалисты Центра реабилитации продолжат наблюдать за ситуацией.

В настоящее время Leo 131M продолжает оттачивать охотничьи навыки – кормление хищника проводится живыми кормами. Это позволяет стимулировать его активность, что необходимо для эффективной реабилитации, поддержания естественного поведения. Вместе с тем, в связи с сохраняющейся хромотой, эксперты пока не дают прогнозов относительно дальнейшей судьбы зверя и возможности его возвращения в дикую природу. Решение о его будущем будет принято по итогам долговременных наблюдений и осмотров.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]