Сбитый машиной и чудом выживший леопард обрел «фею-крестную» и получил имя





Молодой дальневосточный леопард, спасенный ветеринарами в Приморье после тяжелых травм, обрел своего Хранителя и получил имя Эльбрус, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на нацпарка «Земля леопарда».

«Феей-крестной» леопарду стала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она дала зверю имя Эльбрус – в честь самой высокой горной вершины России и Европы.

Раненый самец краснокнижной кошки под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ «Земли леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). По характеру травм было установлено, что хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем. Силами многих специалистов зверя спасли от смерти, и после двухмесячного лечения в мае он был выпущен в открытый вольер площадью 5 тысяч кв. метров. Поддержку в реабилитации животного оказывает АНО «Дальневосточные леопарды».

Все последние месяцы информация о состоянии дальневосточного леопарда направлялась в Росприроднадзор – федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Ее специалисты оказывали консультативную поддержку в работе по реабилитации зверя. При этом служба неоднократно инициировала вопрос необходимости упорядочивания механизма помощи пострадавшим диким животным в России на законодательном уровне.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова лично следила за судьбой раненого дальневосточного леопарда, которому в отличие от многих других травмированных животных повезло оказаться в руках грамотных специалистов МРОО «Центр «Тигр». Она с благодарностью приняла предложение ФГБУ «Земля леопарда» стать Хранителем зверя.

«Для меня большая честь быть Хранителем этого красивого и грациозного хищника, - отметила Светлана Радионова. - Благодарю «Центр «Тигр» и «Землю леопарда», что выходили раненого зверя и вовремя оказали ему помощь. Дальневосточный леопард и гора Эльбрус – уникальные объекты природы России. Эльбрус - самая высокая горная вершина Европы и покорить ее очень сложно. Кроме того, Эльбрус считается эталоном природной красоты и является одним из символов России. И это имя очень подходит этому сильному, величественному хищнику», — сказала она.

В пятницу 27 сентября в ходе визита в Приморье Светлана Радионова посетила Центр реабилитации, в котором содержится дальневосточный леопард Leo 131M. Здесь директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк вручил руководителю Росприроднадзора сертификат Хранителя леопарда, подробнее рассказав о значении этого статуса.

Светлана Радионова осмотрела вольер, в котором содержится зверь и из первых уст получила последнюю информацию о его здоровье. По оценке специалистов, животному необходима дополнительная операция на лопатке, где после травмы образовалась хондрома – уплотнение из хрящевой ткани. Глава Росприроднадзора обещала посодействовать в быстром и качественном проведении операции с привлечением лучших специалистов страны.

«Пока решение о выпуске зверя откладывается, - уточнил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». — Будем смотреть на его состояние после операции. Мы надеемся, что после окончательного восстановления он может быть выпущен на волю. С появлением собственного Хранителя и особого «высокого» имени мы уверены, что жизнь леопарда сложится успешно. Мы благодарны Светлане Геннадьевне за оказанную поддержку».

СПРАВКА

Хранители леопарда – своеобразные «крестные» редких хищников. Готовность помочь защитить уникальную природу «Земли леопарда» дает Хранителю право выбрать имя для одного из леопардов, регулярно фиксирующихся фотоловушками на территории национального парка. Отличить каждого из этих хищников ученым помогает узор пятен на боках, индивидуальный у каждой особи. После первой фиксации камерой взрослому животному присваивается свой номер по типу «Leo 01M», где «Leo» – видовая принадлежность зверя, «01» – порядковый номер, а «М/F» - пол животного (Male/Female).

В настоящее время в программе принимают участие такие люди и организации, как: специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, лидер музыкальной группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, киноактер Стивен Сигал, телерадиовещательная компания ВГТРК, издательский дом «Комсомольская правда», ОАО «Газпромбанк», корпорация «Росатом» и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]