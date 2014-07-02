Приморские музыканты подарили «Владивостоку» Пугачевой вторую жизнь
Певица из Артема MarishaTS4 презентовала в своем Инстаграм кавер-версию хита Аллы Пугачевой «Владивосток». Поклонники одобрили ее вариант перепевки и хотят услышать полную версию песни, сообщают «Вести: Приморье».
«Как можно услышать всю песню?», — самый частый вопрос в Инстаграм певицы Марины Кузьменко, известной как MarishaTS4. Ее версия хита Аллы Пугачевой 1985 года вызвала у поклонников только восторженные отзывы.
Певица сообщила, что кавер на песню «Владивосток» «был написан Приморской Командой из города Артема и города Партизанска». Аранжировкой занимался Герман Руденко.
О Марине известно немногое: девушка начала музыкальную деятельность в 2009 году. Основным направлением в написании музыки называет транс.
Напомним, что оригинальная композиция была написана Игорем Николаевым во Владивостоке, когда Алла Пугачева впервые приехала в город у моря. Ночью Николаев написал слова, а к вечеру следующего дня положил их на музыку. 15 августа 1985 года состоялась премьера песни: ею Примадонна завершила свой последний концерт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.07.2019 Игорь Николаев продемонстрировал уникальное фото из Владивостока
-
17.10.2018 Монеточка легла под капельницу и отменила гастроли во Владивостоке
-
29.08.2018 Житель Уссурийска написал песню про потоп в городе
-
21.02.2016 Суперпопулярный хит про лабутены группы «Ленинград» перепели во Владивостоке
-
02.07.2014 Какие подарки получал Владивосток на свои предыдущие Дни рождения
-
26.10.2016 Радиопрограмма "Диалоги о культуре" от 14.10.2016. Александра Лосинская
Добавить комментарий