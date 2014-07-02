Приморские музыканты подарили «Владивостоку» Пугачевой вторую жизнь

Певица из Артема MarishaTS4 презентовала в своем Инстаграм кавер-версию хита Аллы Пугачевой «Владивосток». Поклонники одобрили ее вариант перепевки и хотят услышать полную версию песни, сообщают «Вести: Приморье».

«Как можно услышать всю песню?», — самый частый вопрос в Инстаграм певицы Марины Кузьменко, известной как MarishaTS4. Ее версия хита Аллы Пугачевой 1985 года вызвала у поклонников только восторженные отзывы.

Певица сообщила, что кавер на песню «Владивосток» «был написан Приморской Командой из города Артема и города Партизанска». Аранжировкой занимался Герман Руденко.

О Марине известно немногое: девушка начала музыкальную деятельность в 2009 году. Основным направлением в написании музыки называет транс.

Напомним, что оригинальная композиция была написана Игорем Николаевым во Владивостоке, когда Алла Пугачева впервые приехала в город у моря. Ночью Николаев написал слова, а к вечеру следующего дня положил их на музыку. 15 августа 1985 года состоялась премьера песни: ею Примадонна завершила свой последний концерт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]