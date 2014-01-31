Отечественный аналог пробе "Манту" появится в продаже уже в сентябре
Альтернативный вид теста для выявления туберкулезной инфекции разработали в России, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «РИА Новости».
По информации агентства, препарат появится на рынке в сентябре, после чего его можно будет использовать вместо проб Манту. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
По ее словам, производство теста — «Т-спот» — запустили во Владимирской области, все сертификаты готовы и проблем с их получением нет. Кузнецова уточнила, что регионы могут сами изучить спрос и с 1 сентября закупать тесты, — сообщает телеканал «360».
Отмечается, что Минздрав в 2017 году объявил о рекомендованных Всероссийским обществом физиатров нескольких вариантов тестов на туберкулез. Помимо пробы Манту это также «Т-спот» и «Диаскинтест», и их результатов будет достаточно для приема ребенка в детский сад.
Пробу Манту проводят в рамках ОМС, однако, некоторые родители выступают против нее из-за аллергической реакции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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