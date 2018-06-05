Спасатели помогли деблокировать пострадавших в ДТП в пригороде Владивостоке
Субботним вечером оперативный дежурный Владивостокского ПСО – филиала ДВРПСО МЧС России получил информацию о дорожно-транспортном происшествии на трассе Лазурная – Океанская (поворот на турбазу «Комета»).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", на место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели дежурной смены. Прибыв на место столкновения автомобилей, специалисты, оценив обстановку приступили к ликвидации последствий ДТП (стабилизировали транспортные средства, отключили АКБ и деблокировали пострадавших).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
05.06.2018 В Приморье автомобиль вылетел с трассы, врезался в дорожный знак и перевернулся
-
28.11.2018 Дважды за минувшие сутки спасатели Находки оказали помощь пострадавшим в автоавариях
-
02.08.2018 Во Владивостоке мужчину на надувном матрасе чуть не унесло в открытое море
-
05.12.2018 Житель Приморья провалился под лед и пропал
-
16.11.2018 Спасатели Находки еще раз встретились в девушкой, пострадавшей в ДТП 14 ноября
-
10.07.2018 Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля, опрокинувшегося в Приморье
Добавить комментарий