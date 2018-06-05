Спасатели помогли деблокировать пострадавших в ДТП в пригороде Владивостоке

Субботним вечером оперативный дежурный Владивостокского ПСО – филиала ДВРПСО МЧС России получил информацию о дорожно-транспортном происшествии на трассе Лазурная – Океанская (поворот на турбазу «Комета»).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", на место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели дежурной смены. Прибыв на место столкновения автомобилей, специалисты, оценив обстановку приступили к ликвидации последствий ДТП (стабилизировали транспортные средства, отключили АКБ и деблокировали пострадавших).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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