Приморские ученые нашли морскую пиявку-гиганта

Приморские ученые совместно с российскими и немецкими коллегами обследовали Курило-Камчатский желоб и на глубине почти 9 км обнаружили гигантскую пиявку, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Учёные Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского и специалистами из Германии в ходе совместной экспедиции обследовали Курило-Камчатский желоб и впервые обнаружили морскую пиявку нового вида Johanssonia extrema на рекордной глубине 8728,8 метра, нетипичной для подобных животных.

Статья об этом опубликована в журнале «Progress in Oceanography», ближайший выпуск которого будет полностью посвящён исследованиям в Курило-Камчатском желобе.

На базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина пиявку исследовали почти два года и с помощью ДНК-анализа определили её принадлежность к самостоятельному виду Johanssonia extrem. Исследование возглавил специалист по пиявкам Северного полушария Сергей Утевский.

Длина тела пиявки — почти гигантская, по словам учёных, для столь большой глубины — составляет 58 миллиметров. Обычно размеры подобных пиявок колеблются от 10 до 25 мм. Найденная пиявка, предположительно, питается кровью глубоководной рыбы макруруса.

«Ранее на глубине свыше 8 000 метров никогда не находили рыбьих пиявок, к тому же подверженных явлению глубоководного гигантизма, которое было впервые описано советскими учёными, изучавшими Курило-Камчатский жёлоб. Суть явления в том, что на глубине свыше 8-9 км встречаются виды, которые гораздо крупнее тех, что обитают на меньших глубинах. Объяснить это явление пока не удаётся. Если подобные пиявки будут найдены на больших глубинах в других морских желобах, можно также провести их ДНК-анализ и выяснить, насколько велико их родство. Это поможет понять, как формировалась жизнь на разных участках в море. Был ли у организмов общий предок или они произошли от различных представителей фауны», — рассказал соавтор научной статьи профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ Алексей Чернышёв.

Учёный добавил, что морские глубины скрывают в себе огромный ресурс полезных ископаемых, который человек может освоить в отдалённой перспективе. Параллельно с этим встаёт вопрос, насколько морские глубины богаты жизнью, насколько она разнообразна и насколько отличается в разных районах Мирового океана. Раньше считалось, что на глубине обитает не так много животных, сейчас учёные имеют доказательства, что всё обстоит иначе. Соответственно, есть вопрос, насколько велик риск нанести планете экологический ущерб при добыче глубоководных морских ископаемых.

На базе ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук регулярно исследуют морских животных и открывают новые виды. Так, по итогам экспедиции KuramBio II, которая состоялась в 2016 году, учёным предстоит описать более полутысячи новых глубоководных морских организмов, обитающих на глубинах до 9500 метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]