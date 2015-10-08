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Разбудить и уничтожить: «уснувшие» раковые клетки невосприимчивы к терапии

Разбудить и уничтожить: «уснувшие» раковые клетки невосприимчивы к терапии

Фото: progrud.com

Ученые выяснили, что гормональная терапия не только убивает клетки рака груди, но и заставляет часть из них «засыпать», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. 

Открытие, опубликованное в научном журнале Nature Communications, позволит понять, как именно раковые клетки становятся невосприимчивы к онкологическим препаратам.

В своей новой работе ученые из Великобритании, Южной Кореи и Италии исследовали средства гормональной терапии рака груди. Эксперименты на 50 тысячах отдельных раковых клеток показали, что воздействие гормональных препаратов переводит часть таких клеток в спящий режим. В этом состоянии лекарство не может убить клетку, а клетка не может навредить человеку. Однако в будущем они могут "проснуться" и спустя много лет привести к рецидиву заболевания.

Работа также показала, что подобные спящие клетки могут легко перемещаться по организму, в том числе в те органы, которые рак еще не затронул. Таким образом, проснувшиеся клетки могут вызвать еще и другие типы онкологических заболеваний.

«Если мы разгадаем секрет этих спящих клеток, то сможем найти способ предотвратить возвращение рака - либо постоянно удерживая такие клетки в спящем режиме, либо разбудив их для того, чтобы уничтожить», - комментирует исследование один из его авторов, доктор Лука Маньяни из Имперского колледжа Лондона.

Кроме того, ученые предполагают, что это спящее состояние является для клеток промежуточным на пути к привыканию к противораковым препаратам. Поэтому дальнейшие исследования механизмов засыпания клеток поможет не только разобраться в фундаментальных свойствах раковой ткани, но и усовершенствовать гормональную терапию.

Рак груди - самое распространенное среди женщин онкологическое заболевание. По данным ВОЗ, каждый год он проявляется у более чем двух миллионов женщин по всему миру. В России рак груди также стоит на первом месте по распространенности как среди женщин, так и вообще - только в 2018 году его диагностировали у более чем 70 тысяч россиянок. В основном этот тип рака лечат при помощи хирургического вмешательства, гормональной, лучевой или химиотерапии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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