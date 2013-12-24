Губернатор предложил строить для молодых специалистов Приморья государственное арендное жилье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил возобновить систему распределения молодых специалистов на Дальний Восток и строить для них государственное арендное жилье, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Свое предложение глава региона выдвинул на заседании Президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина в рамках пятого Восточного экономического форума.

Глава государства заявил, что при реализации крупных инвестиционных проектов нужно уже сейчас думать, кто будет работать на производствах и в каких условиях жить.

«Дальний Восток должен быть привлекателен для жизни людей, для квалифицированных специалистов, молодежи. Мы были с сегодня с премьер-министром Индии на судостроительном заводе «Звезда». Компания старается привлечь туда специалистов из европейской части, потому что уровень производства высокий и будет еще выше. Но для этого нужны соответствующие условия, иначе люди не поедут», – заявил Владимир Путин.

Олег Кожемяко в своем докладе Президенту также акцентировал внимание на необходимости решения кадрового вопроса. Уже сегодня на Дальнем Востоке и в Приморье в частности реализуются крупные инвестиционные проекты, где востребованы молодые профессионалы.

«Считаем целесообразным для всех, кто учится на бюджетной основе, возобновить систему распределения, в том числе на Дальний Восток, по специальностям, которые здесь наиболее востребованы. А молодежным коллективам можно предоставлять налоговые льготы и преференции в конкурсных процедурах», – подчеркнул Олег Кожемяко.

При этом, по мнению главы Приморья, организации, приглашающие молодого специалиста, должны гарантировать ему зарплату и предоставлять жилье.

«Наше следующее предложение заключается в том, чтобы развивать уже доказавший на Дальнем Востоке свою эффективность механизм строительства государственного арендного жилья», – добавил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]