Новости Общество Экономика

Сегодня, 00:38
 

Губернатор предложил строить для молодых специалистов Приморья государственное арендное жилье

Губернатор предложил строить для молодых специалистов Приморья государственное арендное жилье

Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил возобновить систему распределения молодых специалистов на Дальний Восток и строить для них государственное арендное жилье, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. 

Свое предложение глава региона выдвинул на заседании Президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина в рамках пятого Восточного экономического форума.

Глава государства заявил, что при реализации крупных инвестиционных проектов нужно уже сейчас думать, кто будет работать на производствах и в каких условиях жить.

«Дальний Восток должен быть привлекателен для жизни людей, для квалифицированных специалистов, молодежи. Мы были с сегодня с премьер-министром Индии на судостроительном заводе «Звезда». Компания старается привлечь туда специалистов из европейской части, потому что уровень производства высокий и будет еще выше. Но для этого нужны соответствующие условия, иначе люди не поедут», – заявил Владимир Путин.

Олег Кожемяко в своем докладе Президенту также акцентировал внимание на необходимости решения кадрового вопроса. Уже сегодня на Дальнем Востоке и в Приморье в частности реализуются крупные инвестиционные проекты, где востребованы молодые профессионалы.

«Считаем целесообразным для всех, кто учится на бюджетной основе, возобновить систему распределения, в том числе на Дальний Восток, по специальностям, которые здесь наиболее востребованы. А молодежным коллективам можно предоставлять налоговые льготы и преференции в конкурсных процедурах», – подчеркнул Олег Кожемяко.

При этом, по мнению главы Приморья, организации, приглашающие молодого специалиста, должны гарантировать ему зарплату и предоставлять жилье.

«Наше следующее предложение заключается в том, чтобы развивать уже доказавший на Дальнем Востоке свою эффективность механизм строительства государственного арендного жилья», – добавил губернатор.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря