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Лор-комбайн с эндоскопической системой стал доступен 13 тысячам юных владивостокцев

Лор-комбайн с эндоскопической системой стал доступен 13 тысячам юных владивостокцев

Фото: primorsky.ru


Ультрасовременный комбайн для лечения хронических гайморита, фронтита, тонзиллита и других лор-заболеваний, установили в детской поликлинике №4 Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Инновационное оборудование поступило в медучреждение в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Как отметила главный врач медучреждения Инна Зеленкова, процедуры, которые сейчас в поликлинике выполняют с помощью нового аппарата, занимают меньше времени, а выздоровление детей наступает быстрее. Больше всего удобен аппарат для лечения самых юных пациентов.

«Особенно довольны родители маленьких детей. У доктора всегда больше времени и сил уходит на малышей. С помощью комбайна все процедуры проходят безболезненно и незаметно для ребенка», – отметила она.

Подчеркнуто, что в новом оборудовании имеется  эндоскопическая система, которая позволяет врачу увидеть лор-органы изнутри, происходящие в них изменения. Благодаря этому маленькому пациенту достаточно двух-трех процедур до излечения.

В департаменте здравоохранения Приморского края отмечают, что пройти лечение на новом оборудование смогут все прикрепленные к поликлинике пациенты, а это более 13 тысяч детей. Все услуги предоставляются бесплатно – по полису ОМС.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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