Во 2-й детской поликлинике Владивостока идет активная замена оборудования и ремонт. Видеорепортаж Виктории Сатдаровой.
Еще одно медучреждение присоединилось к программе «Бережливая поликлиника». Теперь здесь больше нет очередей. Во 2-й детской поликлинике Владивостока идет активная замена оборудования и ремонт всех кабинетов. Какие еще изменения ждут маленьких пациентов выясняла Виктория Сатдарова.
10 тысяч медицинских карт теперь хранятся в отдельном помещении, а после обращения пациента они отправляются напрямую к врачу на стол. Любимые герои на стенАх, удобные диваны и освещение - за два месяца был проведен капитальный ремонт во всей поликлиники. Маленькие пациенты уже оценили изменения.
Благодаря нацпроекту Здравоохранение и его региональному аналогу по развитию детских поликлиник, в учреждение поступили новейшие электрокардиографы, анализаторы и другие аппараты. Они позволяют получить максимально точную картину состояния иммунитета и определить более широкий спектр заболеваний. А главный подарок, как говорят сами врачи, это диагностический цифровой регент-аппарат. С помощью него можно сделать и рентген, и флюорографию при минимальном излучении.
Татьяна Демцура, врач, рентгенолог высшей категории Владивостокской детской поликлиники №2: - «Плёнку когда мы в бочках купали, когда ты поставил режим, снял и что выставил, то и получилось. Здесь мы можем как на любом мониторе затемнить, засветить, если даже режимы не совсем верно установлены».
21 миллион был выделен из федерального бюджета. 6 новейших аппаратов уже работают в детской поликлиники. В ближайшее время поступит вторая партия медицинского оборудования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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