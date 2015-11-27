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Во 2-й детской поликлинике Владивостока идет активная замена оборудования и ремонт. Видеорепортаж Виктории Сатдаровой.

Еще одно медучреждение присоединилось к программе «Бережливая поликлиника». Теперь здесь больше нет очередей. Во 2-й детской поликлинике Владивостока идет активная замена оборудования и ремонт всех кабинетов. Какие еще изменения ждут маленьких пациентов выясняла Виктория Сатдарова.

10 тысяч медицинских карт теперь хранятся в отдельном помещении, а после обращения пациента они отправляются  напрямую к врачу на стол. Любимые герои на стенАх, удобные диваны и освещение - за два месяца был проведен капитальный ремонт во всей поликлиники. Маленькие пациенты уже оценили изменения.

Благодаря нацпроекту Здравоохранение и его региональному аналогу  по развитию детских поликлиник, в учреждение поступили новейшие  электрокардиографы, анализаторы и другие аппараты.  Они позволяют получить максимально точную картину состояния иммунитета  и определить более широкий спектр заболеваний. А главный подарок, как говорят сами врачи, это диагностический цифровой регент-аппарат.  С помощью него можно сделать и рентген, и флюорографию при минимальном излучении.

Татьяна Демцура, врач, рентгенолог высшей категории Владивостокской детской поликлиники №2: - «Плёнку когда мы в бочках купали, когда ты поставил режим, снял и что выставил, то и получилось. Здесь мы можем как на любом мониторе затемнить, засветить, если даже режимы не совсем верно установлены».

21 миллион был выделен из федерального бюджета. 6 новейших аппаратов уже работают в детской поликлиники. В ближайшее время  поступит вторая партия медицинского оборудования.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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