Высокоточную установку для обнаружения в воде радиации разработали приморские ученые

Молодые учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) представили сорбционную установку для анализа морской воды на содержание радионуклидов естественного и техногенного происхождения.

Установка предназначена для оперативного и точного экологического мониторинга радиационного фона в морской воде и помогает определить радионуклиды даже в низкой концентрации, что невозможно сделать, применяя обычные радиометрические методы и приборы. Точность анализа составляет более 90 процентов.

Система представляет из себя набор последовательно соединенных фильтров, наполненных специальными сорбентами — химическими веществами, чувствительными к определённым видам радионуклидов.

Установка проста в использовании, работает от розетки или генератора мощностью 220 В. Материалы-сорбенты, используемые в фильтрах, разработаны и запатентованы в Институте химии ДВО РАН, их стоимость ниже, чем у применяемых в мире аналогов. Часть сорбентов можно подвергать восстановлению — регенерации, — и использовать повторно с той же эффективностью.

«Мы совершили уже семь выходов в открытое море, во время которых проводили испытания и ставили эксперименты, используя нашу установку. В частности, в заливе Петра Великого, вблизи Владивостока и города Находки, с помощью установки мы исследуем состав морской воды, а также определяем содержание в ней радионуклидов радия, тория (оба природного происхождения), цезия и стронция (оба – техногенного: ядерные испытания и аварии на атомных станциях, атомных подлодках и т.д.). Это наиболее долго живущие и опасные элементы, обладающие высокой миграционной способностью. Они могут легко встраиваться в биохимические циклы и накапливаться в организмах морских животных. Мы постоянно модифицируем установку и в ближайшее время планируем добавить в неё ещё один контур, который позволит автоматически контролировать полученные данные. Таким образом точность анализа, проведённого на установке, станет ещё выше», — сообщил один из разработчиков установки — аспирант Школы естественных наук ДВФУ Эдуард Токарь.

По словам молодых ученых, установку можно доработать таким образом, чтобы не просто проводить мониторинг радиационного фона, но и получать с её помощью из воды уранил-ион с последующим использованием урана в целях атомной энергетики. Это может быть актуально для стран, не имеющих собственных месторождений урана, а также для всех стран, когда разведанные месторождения будут исчерпаны.

«Нами впервые создана технология концентрации и высокоточного анализа радионуклидов естественного и техногенного происхождения, растворённых в больших объёмах морской воды. Разработка чрезвычайно важна для обеспечения радиационной безопасности и может быть использована для исследований в области океанологии, — например, с её помощью можно понять, как меняются течения. Сама по себе наша разработка говорит о замечательной традиции интеграции академической и университетской науки», — заявил член-корреспондент РАН директор Школы естественных наук ДВФУ Иван Тананаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]