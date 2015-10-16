Проверка слухов: дефицита вакцины от бешенства нет
Проблем с нехваткой вакцин от бешенства не наблюдается. Об этом Роспотребнадзор отчитался перед журналистами, — сообщают «Вести: Приморье».
«Ситуация по вакцинам от бешенства всегда находилась под строгим контролем Роспотребнадзора. Начиная с июля 2019 года поставки вакцины осуществляются в штатном режиме, так как производитель получил необходимые разрешительные документы на отгрузку вакцин", - говорится в сообщении, опубликованном ТАСС.
Ранее РБК сообщило, что, по их расчетам, на основании данных портала закупок, СПАРК-маркетинга и Государственного реестра лекарственных средств, почти 30% тендеров госучреждений на лекарства с начала 2019 года остались без заявок. Больше всего сорванных аукционов оказалось по инсулину (2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692), на втором месте - физраствор (683 несостоявшихся из 1840), на третьем месте - вакцина против бешенства (429 сорванных из 573 объявленных).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.10.2016 Прокуратура Приморья проверяет обстоятельства отказа в прививке от бешенства
-
11.10.2016 В Приморье врач,отказавший девочке в прививке от бешенства,уволен
-
11.10.2016 В Приморье проверят данные о совете врачей идти в церковь вместо прививки
-
16.10.2015 Приморский край обеспечен бесплатными вакцинами
-
24.04.2018 «Дальневосточный гектар» в Приморье все популярнее у россиян
-
12.04.2018 Бешеное Приморье: жители края чаще других россиян обращаются к врачам после укусов животных
Добавить комментарий