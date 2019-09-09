Морпех Дулеба стал героем дня во Владивостоке

Илья Дулеба. Ему 26 лет, он служит в морской пехоте, и он 8 сентября спас человеку жизнь.

Как ранее сообщали "Вести: Приморье", накануне во время шторма мужчина пошел искупаться начал тонуть. Отдыхающие кидали тонущему буйки и веревки, пытаясь как-то спасти, но мужчину все время уносило волнами от берега. Тогда ему на помощь и пришел Илья, он прыгнул в море и спас мужчину, рискуя собственной жизнью. После чего скромно удалился и, если бы не девушки, которые оказались свидетелями этого, без преувеличения сказать, подвига, и подняли шум в социальных сетях, то его имя так бы никто и не узнал.

"Молодой человек - герой. Я бы хотела поделиться своим восхищением, такой смелый мальчик, молоденький совсем. Все жали ему руку, благодарили. Я запомнила номер его машины: Е 707 НВ или ВН, бордовая машина, седан. Считаю, что его надо наградить", - написала в "Инстаграм" одна из девушек.

Имя героя и подробности происшествия удалось узнать "Комсомольской правде".

Как сообщает интернет-издание, Илья Дулеба вместе с двумя приятелями приехали на бухту Стеклянная отдохнуть в воскресенье, восьмого сентября. Волны в тот день были, действительно высокие, но это никак не отразилось на аншлаге Стеклянной. На пляже отдыхали человек 200. Спустя несколько часов внимание владивостокцев было приковано к морю, которое стремительно уносило мужчину все дальше и дальше за горизонт. Все его попытки самостоятельно выбраться к берегу не увенчались успехом.

Две сотни людей фактически наблюдали за тем, как на их глазах умирает человек. Кто-то даже снимал происходящее на камеру мобильного. Некоторые пытались добросить до тонущего веревку, чтобы вытащить его из морской ловушки, но все тщетно.

"Мы там отдыхали с друзьями. В какой-то момент на меня надели спасательный жилет, и я поплыл к мужчине. Сперва веревкой его вытащил, потом он зацепился за спасательный жилет – так мы приблизились к берегу. Там уже мне помогли. Отвязался и, когда понял, что с мужчиной все в порядке, пошел дальше отдыхать, - рассказывает Илья. - Ну, мне помогло то, что я плаваю с шести лет. Я, если честно, больше за него боялся, за себя вообще нет. Как я потом понял, его знакомый потом ко мне подошел и поблагодарил. Скорее всего, сам он был еще в шоке. Когда я его тащил, он уже выбился из сил и не мог грести. Я к этому отношусь спокойно - работа такая, я и с парашютом прыгал, поэтому не паниковал в этой ситуации".

Пользователи соцсетей считают, что Илья достоин медали "За спасение утопающего". Появится ли она у нашего героя, покажет время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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