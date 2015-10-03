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Вчера, 23:59
 

АЧС: Жители приморских сел прячут от ветеринаров свиней, опасаясь их уничтожения

АЧС: Жители приморских сел прячут от ветеринаров свиней, опасаясь их уничтожения

Фото: pixabay.com

В Приморье выявляют новые очаги африканской чумы свиней. Объяснить точечное появление вируса в разных районах края, географически удаленных друг от друга, специалистам сложно, хотя основная причина кроется в стремительном распространение вируса - он считается одним из самых контагиозных, то есть очень заразным, сообщают "Вести: Приморье". 

Между тем, как стало известно "Вестям: Приморье", в самое ближайшее время планируется снять карантин в районе, где выявлен первый в истории Приморья случай появления африканской чумы свиней, - в Сосновой Пади Пограничного района. 

В карантинных зонах приходится изымать всех животных. Как рассказала журналистам руководитель Пограничной станции по борьбе с болезнями животных Алена Левченко, люди плачут,  возмущаются, ругаются и рьяно препятствовуют проведению процесса. Особенно тяжкую эмоциональную атмосферу всем участникам комиссионного изъятия животных пришлось пережить в селе Духовском.

"Некоторые жители села изначально скрывали наличие у них на подворье свиней. Ветспециалисты в ходе подворовых осмотров регулярно посещали трех хозяев, у которых имелось 9 голов свиней. На поверку в селе оказалось семь хозяйств, в которых в целом содержалось 21 животное. До сих пор не уверена, что здесь выявлены все хозяйства, содержащие свиней. Работу в этом направлении будем продолжать.
Люди болезненно реагировали на изъятие животных. Но, думается, они переживали бы еще больше, если бы изымали не здоровый скот, а уже больной. В таком случае уничтожаются и сжигаются не только животные, но и хозяйственные постройки, где содержалось поголовье",  - отмечает ветеринарный врач.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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