Вирус африканской чумы свиней добрался еще до двух фермерских подворий

Россельхознадзор подтвердил африканскую чуму свиней на территории двух хозяйств в городе Дальнереченске, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Согласно протоколам лабораторных исследований вирус АЧС обнаружен у живых и павших свиней в двух хозяйствах Дальнереченска.

На территории хозяйств государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Напомним, 23 августа 2019 года распоряжением Администрации Приморского края установлены ограничительные мероприятия в связи с выявлением особо опасного заболевания – африканской чумы свиней - на двух территориях хозяйств в Дальнереченск и села Речное Дальнереченского района. Там установлен карантин.

Кроме того, очаги АЧС зарегистрированы на территориях Пограничного и Надеждинского районов.

Россельхознадзоре просит сообщать о случаях выявления признаков заболевания у свиней или обнаружения мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных.

Отметим, что вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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