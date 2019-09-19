Подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней на территории Лесозаводска

Россельхознадзор по Приморскому краю 19 ноября лабораторно подтвердил наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Лесозаводского городского округа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, ДНК вируса африканской чумы свиней выявлена при исследовании патматериала диких кабанов. Падеж был обнаружен восточнее села Курское Лесозаводского городского округа. Положительными стали пять проб.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Напомним, 13 ноября ДНК вируса африканской чумы свиней выявлена при исследовании патматериала дикого кабана, обнаруженного восточнее села Ружино Лесозаводского городского округа.

Кроме того, с начала ноября очаги вируса африканской чумы свиней зарегистрированы на территориях Пожарского, Дальнереченского и Красноармейского районов.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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