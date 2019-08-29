Дикого кабана с вирусом АЧС обнаружили недалеко от Ружино





Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 13 ноября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Лесозаводского городского округа, - рассказали "Вестям: Приморье" в ведомстве.

ДНК вируса африканской чумы свиней выявлена при исследовании патматериала дикого кабана, обнаруженного в 4,8 километрах восточнее села Ружино.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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