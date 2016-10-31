«Крот» морского дна поселился в контактном бассейне Приморского океанариума





В контактной зоне Приморского океанариума новосел. Теперь посетители могут поближе познакомиться с морским «кротом» - огромным червем, который любит зарываться в морское дно, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморский океанариум.

Новый питомец Океанариума - обитатель Японского моря урехис однопоясковый. Это животное распространено в наших водах, но из-за скрытного образа жизни встретить его в природе –большая удача.

«Урехисы – это морские многощетинковые черви, малоподвижные животные, которые живут на морском дне и большую часть времени проводят, зарывшись в грунт, – пояснила начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец. – В заливе Петра Великого урехисы – чемпионы среди зарывающихся животных: крупные особи делают в грунте подковообразные норы глубиной до 1 метра».

Урехисы вырастают до 40 сантиметров в длину. В природе они питаются бактериями, которых получают, прогоняя через свое тело воду. В океанариуме меню урехиса составляют цисты рачка артемии.

В тачпуле многощетинковый червь составит компанию морским звёздам, ежам, гребешкам, трепангу, крабам, асцидиям, актиниям, мидиям и другим обитателям Японского моря. Контактный аквариум в Приморском океанариуме начал работать в мае этого года и сразу стал одной из самых популярных экспозиционных площадок научно-образовательного комплекса. Напомним, животных в тачпуле можно трогать, но делать это следует аккуратно, ни в коем случае не извлекая морских обитателей из воды.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]