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Серьезное ДТП с опрокидыванием попало в кадр регистратора (видео)

Серьезное ДТП с опрокидыванием попало в кадр регистратора (видео)

Фото: 25.мвд.рф


Не справился с управлением или пытался уйти от столкновения? Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства серьезного ДТП в Уссурийске, — сообщают «Вести: Приморье».

По информации пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску,  водитель автомашины Тойота Королла, двигаясь по Новоникольскому шоссе в сторону улицы Целинной, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал 46-летний водитель иномарки. Медики направили   мужчину на амбулаторное лечение.

ДТП произошло в темное время суток на асфальтированном дорожном покрытии.

Водительский стаж участника автоаварии составляет 7 лет. К административной ответственности в этом году мужчину привлекали по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Видео с аварией попало на регистратор одного из подписчиков блогера Марка Чернослива, где и было опубликовано.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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