"Карма моментальная": нарушитель "уткнулся" в машину ДПС

Забавное видео нарушения дорожного движения опубликовано в инстаграм-паблике Экипажи ДПС. Водитель иномарки попытался проехать против "шерсти" на улице с односторонним движением в районе Дальпресса во Владивостоке и буквально уткнулся в автомобиль ДПС. Наказание последовало молниеносно.

"В районе Комсомольской случилось то, что улыбнёт и порадует многих 😂 Водитель Premio "въехал в жир копытами"😂, а если точнее, валил по встречке и упёрся в машину инспекторов ДПС", - так описал видео очевидец событий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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