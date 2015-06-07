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"Умник" на Приусе промчался против "шерсти" на Дальзаводской (видео)

Кадры грубого нарушения правил дорожного движения попали на мобильник подписчика WhatsApp "Вести:Приморье": водитель малолитражки против разрешенного движения на односторонней дороги на улице Дальзаводская во Владивостоке. 

"Вот для чего на ул.Дальзаводская 2 знаки с односторонним движением?🤷🏻‍♂🤦🏼‍♂ Умник на Приусе г/н Т129НТ/125, в 17:40, 14.11.2019, мчит против шерсти, в конце ещё газует так, что аж камни вылетают🤦🏼‍♂", - прокомментировал свое видео наш автор.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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