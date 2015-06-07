"Умник" на Приусе промчался против "шерсти" на Дальзаводской (видео)
Кадры грубого нарушения правил дорожного движения попали на мобильник подписчика WhatsApp "Вести:Приморье": водитель малолитражки против разрешенного движения на односторонней дороги на улице Дальзаводская во Владивостоке.
"Вот для чего на ул.Дальзаводская 2 знаки с односторонним движением?🤷🏻♂🤦🏼♂ Умник на Приусе г/н Т129НТ/125, в 17:40, 14.11.2019, мчит против шерсти, в конце ещё газует так, что аж камни вылетают🤦🏼♂", - прокомментировал свое видео наш автор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
18.09.2019 "Карма моментальная": нарушитель "уткнулся" в машину ДПС
-
07.06.2015 Во Владивостоке водители ездят по односторонней дороге задним ходом
-
01.10.2017 Курьезное ДТП произошло в центре Владивостока
-
22.05.2017 В Краснознаменном переулке Владивостока установят дорожные знаки (Схема)
-
07.06.2017 Во Владивостоке на участке улицы Верхне-Портовой введут одностороннее движение
-
24.07.2019 Во Владивостоке таксист на высокой скорости выехал на полосу встречного движения
Добавить комментарий