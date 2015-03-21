Выставка приморского «певца Антарктиды» открылась в краевой картинной галерее

Приморская государственная картинная галерея представляет новую выставку из цикла «Художники — юбиляры 2019», посвященных творчеству приморских художников-юбиляров, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на культурное учреждение.

В галерее открылась выставка Евгения Димуры, основные темы творчества которого – Антарктида, морское побережье Дальнего Востока России (Приморье, Курильские острова, Камчатка). Евгений Федорович первым в изобразительном искусстве Приморья художественно освоил природный мир Антарктиды и антарктических морей.

«Евгений Димура — настоящий романтик по ощущению и восприятию жизни, его графические листы монохромны по технике, но экспрессивны по сути. Он тонко чувствует белый цвет бумаги, преображая его в энергию света. Этим отличается и произведение, представленное на выставке, литография «Ревущие сороковые» 1983 года», — поясняют сотрудники галереи.

Выставка продлится до 13 октября.

Экспозиция находится в оливковом зале первого этажа Главного здания по адресу ул. Алеутская, 12. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]