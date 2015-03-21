Выставка приморского «певца Антарктиды» открылась в краевой картинной галерее
Приморская государственная картинная галерея представляет новую выставку из цикла «Художники — юбиляры 2019», посвященных творчеству приморских художников-юбиляров, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на культурное учреждение.
В галерее открылась выставка Евгения Димуры, основные темы творчества которого – Антарктида, морское побережье Дальнего Востока России (Приморье, Курильские острова, Камчатка). Евгений Федорович первым в изобразительном искусстве Приморья художественно освоил природный мир Антарктиды и антарктических морей.
«Евгений Димура — настоящий романтик по ощущению и восприятию жизни, его графические листы монохромны по технике, но экспрессивны по сути. Он тонко чувствует белый цвет бумаги, преображая его в энергию света. Этим отличается и произведение, представленное на выставке, литография «Ревущие сороковые» 1983 года», — поясняют сотрудники галереи.
Выставка продлится до 13 октября.
Экспозиция находится в оливковом зале первого этажа Главного здания по адресу ул. Алеутская, 12. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.05.2019 «Стихия заката» - выставка одного шедевра в Приморской картинной галерее
-
26.11.2018 В Приморской картинной галерее открылась выставка «Другие Курилы»
-
19.03.2018 «Линия жизни» - выставка памяти Валентина Чеботарева открылась в Приморской картинной галерее
-
11.09.2017 В Приморской картинной галерее открылась выставка гуаши из коллекции музея «Эрарта»
-
17.11.2015 В Приморской картинной галерее открылась персональная выставка Юрия Аксенова
-
21.03.2015 Пятые Дни культуры Тоттори пройдут во Владивостоке с 21 по 23 марта
Добавить комментарий