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Новость-фейк: правительство запретит людям покидать Дальний Восток

Новость-фейк: правительство запретит людям покидать Дальний Восток

Фото: panorama.pub

Сатирический сайт "Панорама" разместил новость о том, что для стабилизации демографической ситуации  "в министерстве по делам Дальнего Востока находится документ, предусматривающий запрет на выезд с территорий Дальневосточного федерального округа (ДФО) его жителей". Новость подхватили некоторые СМИ, в результате чего жители региона были введены в заблуждение, - сообщают "Вести: Приморье".

Как сообщает сайт с фейковыми новостями, "некоторые категории граждан (депутаты, спортсмены, участники творческих коллективов, деятели искусства и действующие военнослужащие) не попадут под влияние закона. Также чиновники предусмотрели вариант со спецпропусками на выезд. Для его получения необходимо обосновать причину срочной поездки за пределы ДФО, написать расписку об обязательном возвращении в регион в положенные сроки, а также пройти собеседование в ближайшем полицейском участке.

Для въезда Дальний Восток останется открытым. Предусмотрены возможности туризма и переселения граждан, но с момента получения прописки на территории региона гражданин автоматически станет «дальневосточником» и будет вынужден соблюдать пятилетний запрет на выезд. Все перечисленные меры, по мнению ведомства, дадут ежегодный прирост населения в районе 5-7% и в будущем выровняют демографическую ситуацию в ДФО.

Также в правительстве готовы рассмотреть китайский метод улучшения демографии. Для этих целей могут расширить влияние федеральной программы «Дальневосточный гектар» на граждан КНР".

Но также сайт предупреждает: "Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой.

Любые совпадения текстов panorama.pub с реальными личностями и событиями не преследуют цели задеть чью-либо честь или достоинство или нанести урон деловой репутации, поскольку все материалы ресурса panorama.pub создаются как сатирические фельетоны".

Убедиться в отсутствии подобного проекта можно на официальном сайте министерства, которое, кстати, и называется по-другому - "по развитию Дальнего Востока и Арктики". 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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