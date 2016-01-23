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Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия. Видеорепортаж Павла Мельника

Собственный корреспондент федеральных "Вестей" во Владивостоке Павел Мельник восстановил всю хронологию разрушительного пожара в торговом центре "Максим". Эксклюзивные видео из соцсетей, съемки в горящем здании и с квадракоптера, комментарии экспертов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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