Приморский край устанавливает дополнительные кордоны

В Приморском крае власти временно ограничили въезд на острова во Владивостоке. Попасть туда можно только по регистрации либо для посещения врача. В пятницу стали известны результаты проверки на коронавирус, которую провели в поселке Подъяпольское. Как люди соблюдают режим самоизоляции?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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