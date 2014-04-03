Во Владивостоке перед зданием прокуратуры собрались десятки обманутых клиентов частной компании "Окна Эталон". Все они внесли предоплату за установку новых пластиковых окон, а остались ни с чем. Пострадавших - сотни, а общий ущерб оценивают в 80 миллионов рублей.

Источник: ВЕСТИ.ru [ www.vesti.ru ]