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Во Владивостоке обманутые клиенты "Окна Эталон" пытаются вернуть деньги. Видеорепортаж Павла Мельника

Во Владивостоке перед зданием прокуратуры собрались десятки обманутых клиентов частной компании "Окна Эталон". Все они внесли предоплату за установку новых пластиковых окон, а остались ни с чем. Пострадавших - сотни, а общий ущерб оценивают в 80 миллионов рублей.


Источник: ВЕСТИ.ru [ www.vesti.ru ]

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