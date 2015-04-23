Закопал и залил цементом: на о. Русский мужчина сурово наказал жену на опоздание





Оставил троих детей без матери 56-летний мужчина, избивший до смерти супругу в два раза моложе. Тело жены житель о. Русский закопал и залил цементом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК России по Приморскому краю.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в апреле 2019 года в помещении квартиры дома на острове Русский в городе Владивостоке между обвиняемым и его 28-летней супругой возникла ссора из-за того, что последняя злоупотребляла спиртными напитками и пришла домой поздно в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина стал избивать супругу руками и деревянной палкой по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

Испугавшись уголовной ответственности, мужчина закопал тело супруги в другой комнате и залил его цементом, родственникам потерпевшей сообщил, что последняя уехала в неизвестном направлении, оставив дома трех малолетних детей. Через два месяца родные женщины обратились в правоохранительные органы, тогда обвиняемый сознался и показал, где спрятал тело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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