Новости Общество Происшествия

Сегодня, 19:19
 

Закопал и залил цементом: на о. Русский мужчина сурово наказал жену на опоздание

Закопал и залил цементом: на о. Русский мужчина сурово наказал жену на опоздание

Фото: saratov24.tv


Оставил троих детей без матери 56-летний мужчина, избивший до смерти супругу в два раза моложе. Тело жены житель о. Русский закопал и залил цементом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК России по Приморскому краю. 

Следственными  органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в апреле 2019 года в помещении квартиры дома на острове Русский в городе Владивостоке между обвиняемым и его 28-летней супругой  возникла ссора из-за того, что последняя  злоупотребляла спиртными напитками и пришла домой поздно в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина стал избивать   супругу руками  и деревянной палкой по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.  

Испугавшись уголовной ответственности, мужчина закопал тело супруги в другой комнате и залил его цементом, родственникам потерпевшей сообщил, что последняя уехала в неизвестном направлении, оставив  дома трех малолетних детей.  Через два месяца родные женщины обратились в правоохранительные органы, тогда обвиняемый сознался и показал, где спрятал тело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело   с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Как РФ должна реагировать на инцидент в Японском море:



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря