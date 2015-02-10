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Роспотребнадзор проверил состояние воздуха возле сгоревшего ТЦ «Максим»

Роспотребнадзор проверил состояние воздуха возле сгоревшего ТЦ «Максим»

Страшный пожар уничтожил один из крупнейших торговых центров Владивостока. Управление Роспотребнадзора провело исследование воздуха на предмет содержания в нем загрязняющих веществ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство. 

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках компетенции силами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на селитебной территории с подветренной стороны в радиусе воздействия горения.

Проведено 44 лабораторных исследования атмосферного воздуха в районе пр-т 100 лет Владивостока, ул. Гамарника. По результатам государственного лабораторного контроля содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых концентраций.

Ситуация  остается на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что утром 21 сентября загорелся  ТЦ «Максим». По некоторым данным, пожар на площади более 1000 квадратных метров возник из-за взрыва газового баллона. Более суток потребовалось пожарным, чтобы справиться с  огнем и не допустить повторного возгорания. Любопытные водители, решившие посмотреть на пожар, создавали в городе пробки. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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