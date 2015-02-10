Роспотребнадзор проверил состояние воздуха возле сгоревшего ТЦ «Максим»
Страшный пожар уничтожил один из крупнейших торговых центров Владивостока. Управление Роспотребнадзора провело исследование воздуха на предмет содержания в нем загрязняющих веществ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках компетенции силами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на селитебной территории с подветренной стороны в радиусе воздействия горения.
Проведено 44 лабораторных исследования атмосферного воздуха в районе пр-т 100 лет Владивостока, ул. Гамарника. По результатам государственного лабораторного контроля содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых концентраций.
Ситуация остается на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что утром 21 сентября загорелся ТЦ «Максим». По некоторым данным, пожар на площади более 1000 квадратных метров возник из-за взрыва газового баллона. Более суток потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем и не допустить повторного возгорания. Любопытные водители, решившие посмотреть на пожар, создавали в городе пробки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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