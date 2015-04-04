Житель Славянки запустил флешмоб в поддержку больной раком актрисы Заворотнюк

Сергей Демин из Славянки на своей странице в соцсети опубликовал несколько фотографий смертельно больной актрисы Анастасии Заворотнюк с пожеланиями выздоровления. Заметка распространилась по пабликам со скоростью вируса, — сообщают «Вести: Приморье».

«Настя живи ,слышишь живи . Ангела тебе везенья и здоровья .Дальний васток Приморский край. Живи.», — написал житель Славянки (орфография и пунктуация автора сохранены)

С пожеланиями здоровья звезде сериала «Моя прекрасная няня» присоединились тысячи людей из России, а также русскоговорящего зарубежья. Заметка пользователя Сергея Демина, написанная с многочисленными ошибками, за несколько дней набрала несколько сотен перепостов и около 9 тысяч «лайков».

Напомним, по данным СМИ, 48-летняя актриса госпитализирована в одну из московских клиник. По неподтвержденным данным, звезде ситкома диагностировали рак головного мозга 4-й стадии. Некоторое время она была в коме. Представители Заворотнюк от официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы уклоняются. Известно, что муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев, отменил все выступления и проводит время рядом с женой.

В октябре 2018 году пара стала родителями девочки. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк двое детей: 23-летняя дочь и 19-летний сын.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]