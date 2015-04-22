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Росгвардейцы из Приморья показали высший класс по управлению подводными роботами на Всероссийских соревнованиях

Росгвардейцы из Приморья показали высший класс по управлению подводными роботами на Всероссийских соревнованиях

Фото: 25.rosgvard.ru

Во Владивостоке команда 1-го морского отряда Восточного округа Росгвардии завоевала третье место на Всероссийских соревнованиях «Аквароботех 2019» по управлению подводными роботами, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

В ходе состязания свое мастерство демонстрировали разработчики морских беспилотников и профессионалы-практики из Росгвардии и других силовых структур России. Всего – 19 команд.

Команду Росгвардии представляли военнослужащие взвода водолазов дивизиона катеров 1-го морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации — призеры «Аквароботеха 2018»: командир взвода капитан Александр Гизитдинов, начальник 1-й группы мичман Сергей Ложкин, инструктор мичман Александр Левчук и начальник водолазной станции старший мичман Иван Легковой.

Участники выполнили серию специфических заданий – скоростное развертывание аппаратного комплекса, обнаружение объектов по координатам, классификация «мин», переноска и складирование найденных предметов, а также провели подводные поисковые работы.

На соревнованиях по поиску затопленных объектов росгвардейцы выступили со специальным аппаратом «Seamor 300T», который относится к категории «А» – роботы массой до 30 кг. На сегодняшний день телеуправляемый необитаемый аппарат для использования на глубинах до 300 метров зарекомендовал себя как наиболее эффективный в своей категории.

Команда Росгвардии была одним из фаворитов соревнования. В прошлом году на «Аквароботехе 2018» росгвардейцы уже становились призерами.

Отметим, что «Seamor 300T» - телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) с рабочей глубиной 300 метров. Он способен выполнять различные виды технических и исследовательских работ под водой, а также осуществлять различные исследования, спасательные и поисковые операции. С помощью аппарата производятся поиск и обследование затонувших объектов.

Использование «Seamor 300T» значительно сокращает время проведения поисково-спасательных работ, дает возможность наблюдать за объектом неограниченно долгое время и выполнять при этом максимально подробный осмотр.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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