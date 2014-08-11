Во Владивостоке стартовали вторые всероссийские морские соревнования «Аквароботех 2019». Студенты переставляют свои собственные разработки в двух номинация: телеуправляемые и автономные подводные аппараты. О том, как прошли тренировки в первый день, и вся ли техника справилась с заданием, в репортаже Виктории Шандыбиной.

«Акара» - автономный подводный аппарат, производства Санкт-Петербургского морского технического университета, значительно отличается от своих собратьев. Творение студентов больше похоже на торпеду, чем на умного робота.

Михаил Чемоданов, руководитель студенческого конструкторского бюро Санкт-Петербургского морского технического университета: "Он наиболее приближен к тем аппаратам, которые применяются в промышленности. Живая лаборатория для обучения студентов, для отработки различных технологий."

В номинации телеуправляемых аппаратов — звезда приморской робототехники «Сокол тысячелетия». Он уже прославился на всероссийских соревнованиях. Однако разработчики его неустанно совершенствуют.

Иван Чемезов, капитан команды робототехников ДВФУ: "У него метацентрическая высота крайне мала. В двух словах — он может делать сальто. Это очень полезно, так как расширяет полезную площадь. Мы можем крепить оборудование и снизу, и сверху, так как у аппарата нет ни низа, ни верха."

В первый день «Аквароботеха» участники провели тестовые «макания» - так участники называют запуск аппаратов в бассейн. Тренировка прошла напряженно, некоторые машины не хотели погружаться на глубину, кому-то не успели доехать детали. Однако все команды отработали задания, которые будут выполнять уже в соревновательной программе.

Для автономных роботов — это составление карты рельефа дна, обследование подводного ангара и ориентирование по гидроакустическому маяку. Телеуправляемый аппарат, команды которому операторы дают в режиме реального времени, должен найти, идентифицировать и поднять на поверхность затонувший объект. И это далеко не весь список задач.

Олег Власов, судья соревнований «Аквароботех 2019»: "Если раньше команды больше увлекал соревновательный процесс, это было как шоу. То сейчас они уже задумались о практической сущности и показывают практические навыки, которые в дальнейшем пригодятся им в работе с реальными аппаратами."

В рамках второго этапа соревнований в акватории Владивостока будут проводить поисковые работы команды профессионалов силовых структур и разработчиков роботов. Эксперты отмечают, что сейчас морская граница России мало изучена. И подводные аппараты, которые могли бы выполнять роль пограничников, обследовать порты и следить за состоянием водной техники, как никогда актуальны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]