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Пенсионер разочаровал убийц, оказавшись не миллионером и не наркодилером

Пенсионер разочаровал убийц, оказавшись не миллионером и не наркодилером

Фото: news-r.ru


Вместо 4-х миллионов поживились полуторами тысячами. Вместо наркотиков — телефон. Неудавшееся ограбление обернулось убийством для двух жителей Владивостока, — передают «Вести: Приморье» по информации краевого следственного комитета. 

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1989 и 1982 года рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п.п. «в,б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 7 января 2019 года в городе Владивостоке  30-летний обвиняемый предложил своему 37-летнему приятелю совершить разбойное  нападение на знакомого продавца голубей, так как ему стало  известно о наличии у последнего 4 млн рублей и наркотических средств. 

Обвиняемые прибрели  маски и перчатки, а также ленту-скотч, употребили наркотические средства  и направились в дом на улице Тунгусская в городе Владивостоке, где проживал 60-летний потерпевший. 

Прибыв на место, злоумышленники  нашли потерпевшего  во временной пристройке дома (голубятне) и потребовали передать  им деньги и наркотики, при этом стали избивать последнего руками и ногами, повалили на пол и связали скотчем.  

В то время,  когда  один из обвиняемых  следил за окружающей обстановкой, его подельник  за отказ передачи денег и оскорбления нанес потерпевшему несколько ударов по голове молотком. От полученных повреждений потерпевший скончался. 

После нападения обвиняемые обыскали карманы одежды потерпевшего и жилище, где он проживал. В результате разбойного нападения у потерпевшего похищен сотовый телефон стоимостью 11 тыс рублей и денежные средства в размере 1,5 тыс  рублей.

Преступление было раскрыто «по горячим следам» на следующий день после случившегося, на одежде обвиняемых обнаружены частицы крови потерпевшего, на месте  происшествия изъяты следы, которые оставили нападавшие. В рамках уголовного дела проведено несколько судебных экспертиз, которые наряду с признанием обвиняемых, показаниями свидетелей  стали основой для предъявления обвинения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело   с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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