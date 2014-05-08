Пенсионер разочаровал убийц, оказавшись не миллионером и не наркодилером





Вместо 4-х миллионов поживились полуторами тысячами. Вместо наркотиков — телефон. Неудавшееся ограбление обернулось убийством для двух жителей Владивостока, — передают «Вести: Приморье» по информации краевого следственного комитета.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1989 и 1982 года рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п.п. «в,б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 7 января 2019 года в городе Владивостоке 30-летний обвиняемый предложил своему 37-летнему приятелю совершить разбойное нападение на знакомого продавца голубей, так как ему стало известно о наличии у последнего 4 млн рублей и наркотических средств.

Обвиняемые прибрели маски и перчатки, а также ленту-скотч, употребили наркотические средства и направились в дом на улице Тунгусская в городе Владивостоке, где проживал 60-летний потерпевший.

Прибыв на место, злоумышленники нашли потерпевшего во временной пристройке дома (голубятне) и потребовали передать им деньги и наркотики, при этом стали избивать последнего руками и ногами, повалили на пол и связали скотчем.

В то время, когда один из обвиняемых следил за окружающей обстановкой, его подельник за отказ передачи денег и оскорбления нанес потерпевшему несколько ударов по голове молотком. От полученных повреждений потерпевший скончался.

После нападения обвиняемые обыскали карманы одежды потерпевшего и жилище, где он проживал. В результате разбойного нападения у потерпевшего похищен сотовый телефон стоимостью 11 тыс рублей и денежные средства в размере 1,5 тыс рублей.

Преступление было раскрыто «по горячим следам» на следующий день после случившегося, на одежде обвиняемых обнаружены частицы крови потерпевшего, на месте происшествия изъяты следы, которые оставили нападавшие. В рамках уголовного дела проведено несколько судебных экспертиз, которые наряду с признанием обвиняемых, показаниями свидетелей стали основой для предъявления обвинения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru