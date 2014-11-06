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Двух юных девушек сбили на «зебре»

Двух юных девушек сбили на «зебре»

Вечером 5 октября на трассе Владивосток - Уссурийск на пешеходном переходе около поворота к селу Вольно- Надеждинское водитель Сузуки Эскудо сбил двух 17-летних девушек. Вести:Приморье сообщают об этом со ссылкой на Инстаграм Новости Владивостока и ПК.                                        Пострадавшие срочно госпитализированы каретами скорой медицинской помощи.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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