Двух юных девушек сбили на «зебре»
Вечером 5 октября на трассе Владивосток - Уссурийск на пешеходном переходе около поворота к селу Вольно- Надеждинское водитель Сузуки Эскудо сбил двух 17-летних девушек. Вести:Приморье сообщают об этом со ссылкой на Инстаграм Новости Владивостока и ПК. Пострадавшие срочно госпитализированы каретами скорой медицинской помощи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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