Крупную партию женьшеня пытались вывезти контрабандисты из Приморья

Незаконный вывоз в Китай 168 корней дикорастущего женьшеня стоимостью более 3,7 миллиона рублей пресекли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска Краскино (Приморский край).

Как сообщает "Вести: Приморье", оперативники изъяли у российского водителя спрятанные в кабине грузовика два свертка с женьшенем. Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, мужчина сознался, что на нелегальный вывоз из России корней женьшеня согласился по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение.

По заключению эксперта, изъятые корни относятся к самой востребованной на черном рынке и дорогостоящей форме женьшеня настоящего – дикорастущей. Стоимость 168 корней общим весом 2,29 кг составляет 3,76 миллиона рублей.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении водителя уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.

Как рассказал начальник Дальневосточной оперативной таможни Евгений Бавин, это уже второй случай пресечения контрабанды корней женьшеня с начала 2019 года. За это время сотрудники Дальневосточной оперативной таможни предотвратили незаконный вывоз в Китай 12,5 кг женьшеня дикорастущего, стоимостью 21,8 миллиона рублей.

Справка:

Женьшень настоящий (Panax ginseng) дикорастущая форма - занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края, попадает под действие конвенции СИТЕС II приложение (Б) и является стратегически важными ресурсом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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