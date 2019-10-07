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64 человека, скрывавшихся от правосудия, задержаны в Приморье

64 человека, скрывавшихся от правосудия, задержаны в Приморье

В ходе операции «Розыск» полиция Приморья задержала 64 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным краевого УМВД, задержаны 4 человека, подозреваемых в совершении грабежей, 1 - в совершении разбойного нападения, 6 - обвиняемых в незаконном наркообороте. 17 граждан задержаны по подозрению в совершении имущественных преступлений.

Кроме того, найдены 40 приморцев, утративших связь с родственниками: установлено местонахождение 21 без вести пропавшего гражданина и 19 несовершеннолетних, самовольно покинувших места постоянного пребывания. Так, в Спасском районе Приморья полицейские обнаружили школьницу  из Хабаровского края, которая самовольно ушла из дома. Несовершеннолетняя  самостоятельно автостопом путешествовала по Приморью, в школе не училась. Школьницу поместили в социально-реабилитационный центр "Парус надежды" под опеку педагогов и психологов, а затем передали родителям.

В операции «Розыск» ежедневно принимали участие до 500 сотрудников органов внутренних дел региона.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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