Всего три дня во Владивостоке будет открыта уникальная выставка китайских мастеров. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
Только до 11 октября в приморской картинной галерее открыта выставка трех китайских мастеров. Это очередной международный проект краевого художественного музея. «Живопись чернилами и тушью» - назвали экспозицию в традиционном стиле Поднебесной. Приморские художники, как всегда, нашли, чему поучиться у зарубежных коллег.
У китайского художника Чжоу Гуанхао - корейские корни. На старинном кожаном барабане играет его дядя, тоже, кстати, художник. А бамбуковые флейты — уже просто экспонаты для вдохновения.
Чжоу Гуанхао, художник (г.Хэйлунцзян, Китай): «Профессионально я рисую более 20 лет. В России выставляюсь впервые и кроме работ о корейских музыкальных инструментах представляю свитки в национальном китайском стиле».
Двухструнной цитре на картине вторит дуэт русской скрипки и гитары. Бумажное полотно «Очарование Харбина» занимает два стола и волнами сбегает на пол. Точный рисунок, внимание к деталям, а рядом - почти импрессионизм. Работы китайских художников вызывают восхищение приморских коллег.
Александр Енин, член Союза художников РФ: «Данный художник мне очень понравился, он совместил европейский подход в композиции, фрагменте, фактуре и китайскую традицию написания тушью, когда ухватывается какая-то сиюминутность, легкость движения кисти».
Черно-белые пейзажи Инь Чэнвэя — словно иллюстрации к поэтическому сборнику. Яркая серия «Дети удачи..» Чжан Хунфэна так и просится в веселую книжку. Вернисаж получился многолюдным и торжественным. Все три мастера - преподаватели Хэйлунцзянского университета.
Елена Клымюк, научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи: «Эта выставка приурочена к празднованию Всемирного дня Конфуция и 70-ю образования КНР, а также 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем».
На церемонии гости преподнесли в дар Приморской галерее картину Чжоу Гуанхао. Эта выставка - еще один шаг в развитии творческого сотрудничества с художниками Китая. Чтобы внимательно рассмотреть «Живопись чернилами и тушью» надо поторопиться - всего три дня она представлена в залах на Партизанском проспекте Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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